Eso más sus sitios de residencia (él vive en Cúcuta y ella en Valledupar), y los aparentes pleitos por la herencias y las deudas del difunto artista entre las que fueron sus parejas, habría dificultado que los hermanos Díaz se vieran tras la muerte de su padre.

Fue hasta este fin de semana que Martincito y Paula se volvieron a encontrar, gracias a que ambos coincidieron en una visita a su abuela paterna Patricia Acosta.

Eso mostró su abuela en su cuenta privada de Instagram y su tío Luis Ángel Díaz en su perfil público, donde subieron fotos del encuentro.

Aquí compartimos la imagen que reveló el hermano de Martín Elías (que dice amar con todo su corazón a sus sobrinos), donde se ve a los hijos del fallecido artista jugando con unas flores.

“Me acuesto con una felicidad en mi corazón de que estas dos persona de mi vida, de mi alma, estén juntas otra vez. Sabía que para Dios no hay nada imposible, me imagino la felicidad mi hermanito querido @martineliasdiaz en la gloria de Dios”, escribió Luis Ángel en el post de la toma, que no fue la única imagen destacada del encuentro, también hay un video que circula en redes (aparece tras la instantánea), donde se ve a Paula diciendo que ella no se llama así, sino Patricia Acosta, como su abuela.