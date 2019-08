View this post on Instagram

#tbt una foto sin filtros, si maquillajes, pero real….después de una semana en neonatal, un mes conectado a oxigeno y días nada fáciles nos daban la mejor noticia de todas, Mati ya podía respirar solito….lloramos y lloramos de la alegría, la vida real, siempre gracias a Dios🙏🏻❤️ @carolinacruzosorio