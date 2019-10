Cada agrupación conformó un equipo, de acuerdo con una publicación de la cuenta de Twitter de Weezer.

En ese trino, además, indicaron que cada uno de los grupos salió ganador de un juego, pero en el desempate fueron los Foo Fighters quienes triunfaron.

La “feroz competencia”, como denominaron el juego en el mencionado perfil, se dio en la noche del lunes.

El post lo acompañó la banda estadounidense de rock alternativo, conformada por Rivers Cuomo, Brian Bell, Scott Shriner y Patrick Wilson, con una imagen en la que aparecen, entre otros, Dave Grohl y Jack Black, líderes de Foo Fighters y Tenacious D, respectivamente.

Aquí compartimos el trino, que fue posteado pasadas las 11 de la noche del 30 de septiembre y lleva más de mil ‘likes’. Además, dejamos un video de un momento del juego de tejo, que publicó El Tiempo en Twitter.

The 3 deadliest Tejo teams in the world were locked in fierce competition tonight in Bogota, Colombia. @foofighters @tenaciousd and weezer each won 1, & the tiebreaker went to the Foos. Everyone lost significant amounts of hearing. Tomorrow we rock your face off! #karlscorner pic.twitter.com/qRalTt26TJ

— weezer (@Weezer) October 1, 2019