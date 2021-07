Desde que se desató la polémica de Buró, en la que su creadora María Alejandra Silva es el objetivo número uno de las críticas ーy hasta le crearon memesー, son varias las voces en contra que se han sumado para la feria bogotana.

En redes sociales muchos se han pronunciado y ahora aparecen famosos que también pasaron o vivieron malos momentos con Buró. Primero fue la actriz Manuela González, quien confesó haber sido testigo de “sucesos lamentables” cuando participó.

Ahora, este viernes, fue la sexóloga Flavia Dos Santos la que habló sobre el tema y contó su caso, del que no le quedaron muy buenos recuerdos, pues según dijo, la vetaron.

“Bueno… mi experiencia con Buró no fue chévere. Con mis productos para mujer y el placer, me vetaron porque es sobre sexo”, escribió Flavia en su cuenta de Twitter , y agregó: “Me pareció tan perdido en el tiempo y machista, que obviamente nunca más volví a intentar”.

Bueno… mi experiencia con #buro no fue chevere. Con mis productos para mujer y el placer , me vetaron porque es sobre sexo 🙄 me pareció taaaannn perdidos en el tiempo y machista, q obviamente nunca mas volvi a intentar.

Dos Santos, en días pasados, ya había compartido el video en el que sacan a la fuerza de Buró a Pablo Matiz, el joven que denunció que le negaron un pedazo de pizza a un trabajador, e incluso escuchó una entrevista de María Alejandra Silva en W Radio.

“Qué tristeza escuchar a la dueña de Buro… Quedé peor con la explicación”, apuntó en aquel momento.

En el tuit en el que Flavia Dos Santos cuenta que la vetaron de Buró, varios internautas comentaron que les pasó exactamente lo mismo y que desde la organización de la feria les respondieron que sus productos no estaba a la altura.

A mi me paso! Yo me inscribí con @chocoartfactory, un emprendimiento pues que hasta está empezando, que buscaba como darse a conocer y me respondieron que que pena, pero los productos no estaban a la altura de la feria… En definitiva solo es una feria para clase alta!

— Andrea Romero (@adromeroc) July 16, 2021