El la primera edición del festival Viva la Salsa no tuvo el arranque esperado, pues los fanáticos que llegaron al parque Simón Bolívar de Bogotá se quedaron plantados en la calle debido a que el acto no inició a la hora estipulada.

Según la cartelera, las puertas se debían abrir a las 4 de la tarde, mientras que los primeros artistas estaban anunciados para las 5:00.

No obstante, casi a las 8 de la noche la gente seguía afuera esperando a que se le diera ingreso y con cara de preocupación debido a la incertidumbre, ya que se trata de un festival de 2 días, 21 y 22 de junio, con un cartel plagado de figuras de primer nivel.

En consecuencia, muchos reclamaron si se tiene en cuenta el inclumpliento y el alto costo de las boletas. “Pagamos 600.000 pesos por cada una y no han abierto”, fue el reclamó de una mujer en Noticias Caracol.

Además, hubo quienes inviertieron millonarias sumas de dinero en palcos y tiquetes preferenciales por un concierto que debía estar lleno de estrellas, pero con el que terminaron estrellasdos.

Según el noticiero reseñado anteriormente, los organizadores no cumplieron las exigencias de la administración distrital y por tal motivo no se les autorizó la puesta en marcha del certamen como estaba estipulado.

“Las autoridades dicen que no hay permisos de sanidad porque los baños públicos no cumplen la norma y los que están instalados no cumplen con los requisitos y hasta que no se solucione este problema no empezará el evento”, dijo el medio.