Lenny Kravitz es un cantante, compositor, productor y actor estadounidense, conocido por su estilo musical que fusiona elementos de rock, funk, reggae, R&B y soul.

Nació el 26 de mayo de 1964 en Nueva York. A lo largo de su carrera, Kravitz ha lanzado múltiples álbumes exitosos y ha ganado varios premios, incluyendo cuatro premios Grammy consecutivos en la categoría de Mejor Interpretación Vocal de Rock Masculino.

¿Cuándo se presentará Lenny Kravitz en Bogotá?

El artista regresa la país para dar un concierto este 11 de diciembre en en el Coliseo Live ( ver mapa). Por parte de su gira ‘Blue Electric Light’. Kravitz no venía a Bogotá desde su ‘show’ en 2019.

Este músico es uno de los solistas masculinos más exitosos en la historia del rock y además es un multifacético artista.

¿Cuánto cuesta ir al concierto de Lenny Kravitz en Bogotá?

Los precios oscilan entre $ 270.000 y $ 589.000 en la primera etapa. En la segunda etapa, los precios están entre $ 294.000 y $549.000. En las entradas estarán disponibles en la web Taquilla Live.

¿Cuál es el álbum que promociona Lenny Kravitz?

“Blue Electric Light” es el duodécimo y más reciente álbum de estudio del músico de rock estadounidense Lenny Kravitz, lanzado el 24 de mayo de 2024. El primer sencillo del disco, “TK421”, se estrenó el 13 de octubre de 2023.

Algunos de sus temas más conocidos incluyen ‘Are You Gonna Go My Way’, ‘Again’, ‘I Belong to You’, ‘It Ain’t Over Till It’s Over’ y ‘Fly Away’. Además de su carrera musical, Kravitz ha incursionado en la actuación, participando en películas como ‘The Hunger Games’ y ‘Precious’. Es reconocido por su versatilidad, su distintiva voz y su habilidad para tocar múltiples instrumentos.

