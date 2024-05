Por: EL PILON SA

Con los sonidos del acordeón, caja y guacharaca se realizó este miércoles primero de mayo la segunda ronda del concurso Acordeonero Aficionado que contó con la participación de 25 participantes de la versión 57 del Festival de la Leyenda Vallenata.

Dentro de los participantes están: Félix Junior Aldana Arrieta, Juan Miguel Campo Contreras, David de Jesús Cañas Rojas, Luis Felipe Cassiani Gutiérrez, Camilo Andrés Cogollo Negrete, Jaime Luis Cotes Ruíz, Gregorio Javier Gutiérrez Tocora, Brayan Steven Herrera Orozco, Carlos Javier Lúquez López, y otros.

En representación de la ‘Ciudad Bonita y de los Parques’ está Sebastián López, de 26 años, quien con sus notas de los aires paseo, merengue, son y puya, busca llevarse la corona de rey aficionado así como la obtuvo en el Festival Cuna de Acordeones 2023 y en Río Grande Magdalena. Toca el acordeón desde los 13 años, estudió administración de empresas y se desempeña en su propio negocio que se encarga de la preparación de eventos masivos.

Su inspiración en esta versión 57 del Festival es su “Ángel”, su madre, quien antes de morir solo quería escuchar música de El Binomio de Oro y Diomedes Díaz (cuya mamá fue hospitalizada) y le compuso una puya que dice: “Sé que mi vieja del alma desde el cielo me ha cuidado, sé que mi madre del alma desde el cielo me ha cuidado y ella es la que me respalda pa’ ser rey aficionado”, expresó “el Pollo”, como también es conocido Sebastián, quien aseguró que su compromiso, disciplina y rutina demostrarán que no llegó a Valledupar en vano.

Al igual que él, pelean por la corona otros acordeoneros de distintas partes de Colombia que están dando la pelea al interpretar sus notas, por lo que los jurados Juan Manuel Arzuaga, Isabel Suárez, Jorge Hoyos, Miguel Cuadros, Jacinto Gutiérrez y Néstor Cardenas, tienen una tarea difícil a la hora de elegir quien llegará a la semifinal.

