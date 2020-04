View this post on Instagram

Un cumple diferente! Invitados virtuales, Mi familia lejos, con incertidumbre de cuándo podré volver a verlos!!! Sentimientos encontrados, pero alguien se encargó de alentarme y alegrarme el día ❤️ Gracias 🙏 Ropa @revolve @itsnbd #revolve #revolvesummer #revolvearoundtheworld #revolveme