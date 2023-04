El más reciente eliminado de ‘La isla de los famosos’ pasó por ‘Buen día Colombia’ y allí se mostró como en el ‘reality’: sincero, relajado y con buena onda.

Luego de hablar de la buena relación que mantiene el ‘Mago’, con ‘Catú’ y con otros participantes del programa, reconoció que estar allí, más allá del premio del resultado, deja experiencias de vida.

Una de ellas es en el hogar, pues dijo que “sí hay cambios” sobre su relación con su esposa, Maria Alejandra Ortiz Zapata. “Después de una comida de esas, sino se cambia, no hay nada”, contó Federico, que en uno de sus muchos papeles hizo de Pablo Escobar. Todos los cambios son positivos y entre los que él destacó está que hay “otro nivel de conciencia”.

“Todo es una experiencia. Puede que en seis meses ya nadie se acuerde de uno, pero a uno sí le queda toda la experiencia”, contó el actor recordado por su papel en ‘Enfermeras’.

Otra cosa que contó Federico sobre su regreso a Colombia es que le tenían una sorpresa muy curiosa. “Apenas llegué me dieron una noticia muy rica: nos vamos a Coveñas. Yo feliz [dijo sarcásticamente]. Me senté en la playa y veía a una señora vendiendo cocos y apenas me saboreaba [añadió en su sarcasmo]”, contó.

Maria Alejandra Ortiz Zapata es la directora general de Puro taller teatro, un espacio de formación y entrenamiento para actores que funciona en Medellín.

Esta escuela es propiedad de Federico y juntos han llevado adelante este negocio que los sostiene cuando él no está al frente de las cámaras ni grabando ningún contenido.

Entre el actor y su esposa solo hay tres años de diferencia y su relación lleva más de 10 años, algo que recordaron con estas imágenes: