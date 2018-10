Los organizadores del festival más grande de Latinoamérica anunciaron que la venta de boletería comenzará con el ‘Rock in Rio Card’ el 12 de noviembre de 2018 a las 7 de la noche hora local (5 de la tarde en Colombia), antes incluso del anuncio de las bandas participantes.

Cabe recordar que en 2017, la boletería para algunos días se agotó en menos de una hora.

En esa ocasión, el festival tuvo como protagonistas a los Red Hot Chili Peppers, The Offspring, Aerosmith, Def Leppard, The Who, Guns ‘N’ Roses, Maroon 5 y Bon Jovi, entre muchos otros.

Aunque no hay pistas del cartel de 2019, ya se conoce que el área de la Ciudad del Rock será mayor que en la edición anterior, donde se reunieron 700.000 asistentes durante los siete días del evento, y contará con nuevos espacios como el ‘Espaço Favela’, que rescatará tradiciones culturales de las favelas cariocas.

Creado en 1985, el evento ya suma 19 ediciones, 112 ddías y 2.038 atracciones musicales en total, que han congregado a más de 9,5 millones de personas.