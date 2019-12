El mencionado productor es el mismo que está a cargo de ‘Keeping up with the Kardashians’, el programa de E! Entertainment más premiado de la historia y el que más temporadas (17) exitosas ha tenido al aire.

Como detalló ‘Lo sé todo’ en su más reciente emisión en vivo, la cantante fue invitada como jurado a esta nueva producción, de la que se asume será de tipo musical, aunque por el momento no se conocen muchos detalles al respecto.

Elianis Garrido, presentadora del Canal 1, aseguró que hay mucho “hermetismo sobre el tema”, pero pronto empezarán las grabaciones del material, por lo tanto, le preguntaron a Farina si esto era verdad.

“No podemos hablar de eso, está oculto, pero es verdad”, sería la explicación que la artista le habría dado al programa de entretenimiento.