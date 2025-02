El furor por Shakira en Barranquilla llevó a cientos de fanáticos a vivir una jornada maratónica para conseguir un buen lugar en su esperado concierto. Muchos de ellos amanecieron en las filas a las afueras del Estadio Metropolitano, sacrificando comodidad y hasta higiene en su afán por ver a la artista barranquillera.

(Vea también: La tragedia del concierto de Shakira en Barranquilla: nadie olvida ese agosto de 1996)

Lo que no esperaban era que las puertas para los filtros de ingreso se abrieran desde las 7:00 a. m., lo que tomó por sorpresa a más de uno. Como resultado, varios asistentes tuvieron que entrar directamente al estadio sin pasar por casa a cambiarse o siquiera darse un baño.

“Tenía listo mi atuendo especial para el concierto, pero no hubo tiempo de volver. Nos tocó entrar así como estábamos, después de toda la noche esperando”, comentó uno de los seguidores de la cantante.

Lee También

A pesar de las dificultades, la emoción y la euforia por ver a Shakira en su tierra natal superaron cualquier incomodidad. Los asistentes demostraron que, cuando se trata de apoyar a su ídola, están dispuestos a cualquier sacrificio con tal de vivir la experiencia de su regreso a casa.

“Estoy desde ayer 9:00 a. m. haciendo mi cola para el concierto, pero voy a ingresar con mis familiares. Nos habían dicho que las puertas las abrían a las 4:00 p. m. y abrieron las puertas a las 7:00 a. m.y no respetaron la fila, ni que estuvimos a la interperie. Nos vemos afectados, yo no me he bañado y estoy esperando a mi familia. Estoy esperando a uno sobrino para entrar”, contó Erleni Orozco a Blu Radio.