Colombia se prepara para disfrutar de las presentaciones de Shakira, quien con su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’, promete poner a mover cadera a más de uno. La artista barranquillera llegó a territorio cafetero luego de cantar en Perú y muchos están atentos a sus movimientos.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll ya está en su tierra natal, Barranquilla, pues se presentará este 20 y 21 de febrero en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. RCN Radio conoció el lugar en el que se hospedará la cantante durante su paso por la capital del Atlántico.

El medio en cuestión explicó que la artista se quedará en el apartamento de sus padres, en el norte de la ciudad. Según la emisora, ella llegó junto a sus dos hijos en la madrugada de este 19 de febrero y se prepara para prender el carnaval en ‘Curramba, la bella’.

La colombiana tuvo su última presentación en Lima el pasado lunes 17 de febrero; sin embargo, fue algo casi épico, teniendo en cuenta su situación de salud. La cantante había reportado previamente la cancelación de uno de sus conciertos debido a un “cuadro abdominal”, razón por la que activó las alarmas y fue hospitalizada.

Afortunadamente, logró ser tratada por los galenos y superó dicha situación, lo que le permitió dar el concierto y poner a bailar a los peruanos que esperaban con ansias su ‘show’.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, explicó Shakira en un comunicado.