Las Hermanitas Calle son de las artistas de la música tecnocarrilera más importante para Colombia y Latinoamérica desde los años 60, que aún siguen vigentes y han sobrevivido hasta con rifas. En recientes declaraciones, Fabiola contó algunos detalles de la época en la que cantaban para narcotraficantes.

Con mucho dolor, la cantante rememoró cuando su hermana Nelly murió en el año 2003 por una dura enfermedad. Además, señaló que canciones exitosas como ‘La cuchilla’, ‘El puente roto’ y ‘Borracho en la esquina’ también sonaron en las amplias salas y patios de las casas de los ‘capos’ en Antioquia, según dijo en la emisión de ‘La red’ este domingo 24 de septiembre.

Las Hermanitas Calle fueron amenazadas por un narcotraficante, cuenta Fabiola

La artista recordó que en los años 80 tenían demasiado trabajo. “Nos faltaba como tiempo y bocas para cantar. Todos los 6 días de la semana trabajábamos”, agregó. A pesar de que se presentaban ante narcotraficantes, cuenta que esa relación se limitaba a recibir su pago por el ‘show’ y no más.

“Pero yo no podía preguntar: ‘¿Usted se llama Pablo Escobar?’. ¿Cómo? No, a mí que me pagaran y lo demás me importaba un pepino”, declaró en el programa de televisión.

Pero además, decidió contar cómo se quitaba el miedo de ir a los lugares a donde citaban a Las Hermanitas Calle para cantar y que sabían que eran de criminales. “Yo creo tanto en Dios que nunca sentí miedo. Una vez un señor se puso una pistola en los muslos, la cogía como amenazándonos, como quien dice ‘cantan o no cantan’. Juemadre, que Dios le da como valor a uno”, narró.

Adicionalmente, Fabiola, quien superó la COVID-19, recordó que el momento más feliz de su vida fue cuando se enteró de que salía al aire la famosa novela sobre su historia y la de su hermana. “Pegué el grito más grande, me puse a llorar, fueron y me llevaron agua aromática porque me puse muy nerviosa”, señaló, además de concluir con que aún, a su avanzada edad, cuando se sube al escenario se siente como de 15.

