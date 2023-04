En ‘Día a día’, Michael Steven Henao Gallego contó su historia con la epilepsia y relató los últimos dos ataques, que alarmaron a sus familiares y entorno cercano. El primero de estos ocurrió en la calle, mientras algunas personas trataban de ayudarlo y otras intentaban robarlo, el segundo ocurrió en un sitio cerrado y con personas conocidas, pero terminó con un golpe muy fuerte en su cabeza.

Según dijo el actor colombiano, que personificó a uno de los grandes capos de la mafia cuando era un niño en ‘El cartel de los sapos 2’, desde el año 2019 empezaron los problemas con esta delicada enfermedad, que no solo ha condicionado su vida social, sino también ha implicado complicaciones para su familia. Por eso, sus palabras son muy importantes para aquellos que tienen a alguna persona cercana con un caso similar.

“Hubo dos ataques muy recientes, en el último estaba en un lugar cerrado, había gente, pero fue muy rápido y no hubo tiempo de reaccionar. El otro había sido quince días antes, y fue en la calle, en ese fue fuerte y tristemente la gente se aprovechó de ese momento y me robaron unas pertenencias”.

Este relato, que se vio en ‘Día a día’, motivó reacciones con indignación y molestia de los presentadores del programa. En especial Iván Lalinde, que se contuvo en decir lo que realmente pensaba y que hace unos días vivió un momento emotivo: “Esto quedó grabado, uno ve las imágenes y piensa ¿cómo puede haber gente tan [no lo voy a decir] tan descarada? ¿Qué pasó Michael? Te dio un ataque, una convulsión, caíste y ¿quiénes son los personajes que se acercan?”.

Mientras se veían las imágenes registradas por cámaras de seguridad, Michael contó que estaba caminando por una calle del suroccidente de Bogotá, junto a su mamá, cuando se sintió mal y solo pudo sostenerse de una señal de tránsito para no caer con tanta fuerza. “Mi mamá no se va a poner a preocuparse por las cosas materiales, sino por mí. Algunas personas llegaron a ayudar, debemos reconocer que no todos son malos, pero otros aprovecharon y, de un morral que tenía, sacaron el celular y un dinero”, expresó el actor.

Michael Steven siguió dando detalles de lo que viene viviendo desde 2019, las caras de Carolina Cruz, Carolina Soto y Catalina Gómez reflejaban preocupación y molestia por las escenas vistas. Pero el joven aclaró que en esa oportunidad no sufrió las heridas o golpes que muestra en su cara, el golpe se dio en el ataque más reciente y que lo mandó a la clínica:

“Después del ataque más reciente, me encuentro mucho mejor, gracias a Dios. Quedan muestras de lo que fue y hubo un golpe fuerte. Como siempre, fue una convulsión de repente, me caí de frente… Me tomé un TAC y salió bien, porque el golpe en la cara fue fuerte y querían descartar que algo interno hubiera llegado a dañarse. Estoy a la espera de un electroenecelofalograma de 48 horas”.

Aparte de los procedimientos médicos, de los medicamentos que toma hace un tiempo y de todo lo que implica su tratamiento médico, él sabe lo que debe hacer para recuperarse cuando tiene un episodio de este tipo: “Con los cuatro años que llevo con esta enfermedad, ya sé qué pasa después de eso. Mucho dolor de cabeza, me voy, me demoro mucho en reconocer las personas, a veces las reconozco y quedo muy débil. Hay que relajarme, ir a mi habitación, me da mucho vómito”.

La carrera de Michael Steven Gallego en la actuación

Aunque es muy joven y apenas está empezando en el mundo de la actuación, Michael Steven Henao gallego ha participado de varios proyectos en teatro, televisión, cine y series; los más importantes en ‘La selección II’, ‘Las hermanitas Calle’, ‘El cartel de los sapos 2’ y ‘Que viva la música’. Todo esto a pesar de tener esa complicada enfermedad y siguiendo sus estudios en la ‘Escuela Caracol’.

Pero también hay que recordar que él mismo ha contado que le ayuda a su familia con venta de manillas, collares y otros accesorios artesanales, para tener ingresos y ayudas para todos los gastos.

Y sobre los nuevos proyectos, el bogotano anunció que a finales de 2022 participó en la grabación de una película, dirigida por César Acevedo, que está próxima a salir y por eso invitó a todos a verla.