La exreina de belleza colombiana Andrea Aguilera dio nuevos detalles de la relación que mantuvo con Fereidoun Khalilian, quien se hacía pasar por un príncipe árabe llamado “Fred”. Aguilera lo conoció en Medellín en el año 2022 y tuvieron un noviazgo de más de un año, tiempo en el que, según la modelo, el hombre la maltrataba psicológicamente.

En 2023, las autoridades estadounidenses arrestaron a Khalilian en Miami por cargos de fraude y lavado de dinero. Se reveló que era un estafador que había utilizado la identidad del “príncipe árabe” para engañar a personas adineradas en diferentes países, entre los que estuvo la reconocida modelo y actriz Paris Hilton. En el caso colombiano, estuvieron involucrados miembros de la Policía y el alcalde de entonces, Daniel Quintero.

En el programa ‘Los Informantes’ del Canal Caracol, Aguilera dio nuevos detalles de su relación con el falso príncipe, en donde indicó que vivió violencia intrafamiliar. “Era luz de la calle y oscuridad de la casa. En la calle era la persona más noble, pero de puertas para adentro era todo lo contrario. Era una persona que ejercía la ley del hielo, no me hablaba y era agresivo”, indicó al programa.

“Tú no sabes que eres una víctima. Hay una parte de ti que tampoco cree en lo negativo cuando aparece… Caí en ansiedad y depresión. Dejé de sentirme yo misma. Él comenzó a hablar de mi familia, de mis amigos. Es un mecanismo que usan para manipular. Te aíslan”, agregó la joven modelo.

“Me hacía algo que me parecía horrible y era que no me dejaba dormir. Esto lo hacen para debilitar a las víctimas. Me obligaba para quedarme despierta hasta las 3 o 5 de la mañana, simplemente para que no tuviera un buen descanso. Tuve mucho miedo porque él llegó a amenazarme”, indicó la Aguilera, quien se mostró afectada al recordar la experiencia.

Según ‘Los Informantes’, cursa actualmente en Colombia una acción legal por violencia intrafamiliar agravada contra Fereidoun Khalilian y se le interpuso una orden de protección por el riesgo a la integridad de la exreina. Cabe recordar que otra de las acusaciones que enfrenta el impostor, en Estados Unidos, es in ta Juan Esco, a quien habría enviado a asesinar con su escolta, con una oferta de 20 mil dólares, porque trabajaba en un audiovisual que revelaba su verdadera identidad.

El documentalista comenzó a filmar desde finales del 2018 y “al principio él no sabía que el documental se trataba sobre sus fraudes, él pensaba que era sobre la vida de un empresario exitoso con sus conexiones en la realeza de medio oriente, pero al momento que comencé a escarbar su vida y hablar con alguna de sus víctimas, comenzó a ser hostil hacia mí”, aseguró en el programa de Caracol Tv.

