En las publicaciones de la extrabajadora de ‘Muy buenos días’ (también reconocida por sus videos de @lacelosaoficial en Instagram) se aprecia que las imágenes de la cinta que reprodujo fueron captadas dentro de una sala de cine, acto que está prohibido e incluye una penalidad.

No obstante, y aunque las tomas están en su cuenta, se desconoce si la escena la grabó la misma Tatiana, si tenía o no permiso para hacerlo, o si se la pasaron para que le hiciera promoción a la película.

Lo cierto es que la presentadora —que por estos días fue noticia por la ruptura con el cantante Cristian Better— estaría encantada con ‘Aladdín’, pues a los videos les agregó un corazón.

Aquí las historias de Tatiana por las que no se descarta que haya cometido un acto ilegal en el cinema al no solo por grabar, sino reproducir un aparte de la cinta, aunque ella no se ha referido al tema. (ALERTA: si no has visto la película y no quieres dañarte el emblemático vuelo en la alfombra de Aladdín con Jasmine, abstente de ver el video).