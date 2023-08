Muchos televidentes de ‘Yo me llamo’ aún recuerdan a Nicolás Hernández, participante que interpretó en 2021 a Elvis Presley en el programa. Aunque estuvo ausente por unos meses, el concursante volvió a ser noticia, pero esta vez no por su forma de imitar, sino que ahora ha incursionado en otra faceta que no se le conocía.

Así lo contó en el programa ‘La Red’, de Caracol TV, donde reveló cómo le surgió ese gusto por cantar goles y confesó que hay un famoso locutor al que siempre ha admirado y en el que se inspiró para seguir sus pasos.

“Lo que muchos no saben es que esta voz, además de cantar, también mueve pasiones. Esa virtud nació a los 11 años, siempre he sido muy seguidor de William Vinasco y logre evolucionar en esta carrera de una forma autonóma. Los sábados en los partidos los narraba en mi casa, hasta que empecé a estudiar locución y de ahí pasé por varias emisoras buscando la oportunidad de narrar fútbol”, comentó.

Además, Hernández trabaja actualmente en una emisora reconocida y dio detalles de cómo hizo para conseguir un puesto en ese medio de comunicación, donde es el relator del fútbol profesional colombiano.

“A Colmundo Radio llegué porque en la época en la que cantaba en Transmilenio, también escuchaba a William y me descubrió un señor llamado Esteban, ahí me dio la oportunidad desde 2020 y acá estoy trabajando en lo que amo”, expresó.