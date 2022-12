Jennifer Fungenzi, exesposa de José Cosculluela Suárez, nombre de pila del intérprete urbano, testificó ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico en el proceso en contra del artista y afirmó que él la agredió en su segundo embarazo, le fue infiel y le quemaba la ropa.

“Él me agarró por el cuello, me jaló por el pelo y me bajó la cabeza. Abrió la ducha de nuestro baño y tiró contra la pared y contra el piso”, detalló la mujer ante las autoridades y que replicaron los medios locales.