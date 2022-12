Continúa el litigio judicial de la cantante Natalia Jiménez y su exesposo, Daniel Trueba, para que dé el aval a la hija de ambos a que viaje a México con ella. Desde su divorcio, el cual se conoció en enero del 2021, la compositora está en un lío judicial ya que este se niega a que Alessandra, de seis años, viaje a México con su madre.

Cabe mencionar que, en el país azteca, Natalia tiene familia y amigos, además de varios proyectos profesionales y al mismo tiempo suele vacacionar en él.

Por medio de su cuenta de Instagram, la intérprete de canciones como ‘ El Sol no Regresa’, dio a conocer las medidas legales que tomó con la fe de que se llegue a un acuerdo a su favor.

“Como saben, llevo ya un tiempo queriendo que mi exmarido deje viajar a mi hija conmigo a México, y pues me lo ha denegado todo este tiempo. No me ha dejado otra opción más que presentar una demanda civil”, indicó la cantante a través de un video compartido en su perfil de Instagram.

“Les pido me tengan en sus oraciones”, agregó la artista. “Para mí no hay nada más importante que poder viajar con mi hija. El hecho de que ella no pueda venir conmigo significa muchos días al año que no puedo pasar con ella y que él se la queda”, puntualizó la cantautora.

Asimismo, la exvocalista de La Quinta Estación sostuvo que la audiencia se llevará a cabo este mes. “Estoy luchado por ella”, agregó la artista. “Pidan mucho por esta audiencia que vamos a tener en diciembre próximamente. Ténganos en sus oraciones, no hay nada que me importe más en el mundo que esto”. puntualizó la cantante.