Después del bochornoso espectáculo, viralizado en las redes sociales, en el cual se observa a una multitud peleándose y lanzándose puños, patadas y sillas, se dio cierre al 50º Festival Folclórico y Reinado Nacional del Fique realizado en el corregimiento de La Junta, municipio de San Juan (La Guajira) y mundialmente conocido por ser la tierra donde nació Diomedes Díaz.

Las presentaciones de Elder Dayán -uno de los homenajeados-, Oscar Gamarra, entre otros, cerraron la fiesta que, a diferencia del penúltimo día, transcurrió en normalidad.

(Vea también: Hombre recibió un disparo por no dejarse robar $ 17 millones que retiró en un banco)

Incluso, el hijo del ‘Cacique de la Junta’ aprovechó para pedirle a los asistentes de la noche de cierre que “filmaran eso para que vean como es la Junta, para que vean que no es como la están pintando”.

Ante la ‘mancha’ que dejó la pelea, grabada y popularizada, el presidente de la festividad, José Félix Ariza conversó con EL PILÓN y aseguró que el balance fue “positivo”.

“El cierre fue positivo, después del altercado que hubo el domingo en la madrugada, más fueron las especulaciones, de pronto la gente se basa por un video lo cual no es igual a lo que se vivió”, dijo Ariza.

Ariza restó importancia al hecho que, por fortuna, no dejó heridos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Pilón (@el_pilon)

“Uno que estaba allá, vio que no era lo que pintaban (…). Una pelea de dos o tres pelaos, de pronto tomados, pasado un poco de trago, lo que pasa es que cualquier peleíta donde haya esa multitud toca al uno y al otro y cuando viene a ver se van varios. Pero no hubo nada para lamentar, no hubo heridos, nada. Puño que se dieron y algunos dañaron 20 sillas, pero todo siguió normal, al día siguiente, se cerró a la altura”, dijo.

“Yo que me recorrí todos los festivales habidos, es raro donde no vea una pelea, es muy raro que pasen una fiesta sin haber una pelea”, puntualizó Ariza.

En lo relacionado con la competencia musical, la Junta Directiva del Festival Folclórico del Fique informó el resultado final de los diferentes concursos realizados en la edición número 50.

En acordeón aficionado el primer puesto fue para Jesús Saavedra, seguido de César Montenegro y Eudis Almendrales.

En canción inédita, ganó la canción ‘Un verso en tu aurora de autoría de Luis Alberto Prado; seguida de ‘Era mi destino’ de Junior Mendoza; y ‘Miradas cruzadas’, de Jaime Luis Vega.

La piqueria tuvo a Jaider Daza como ganador y a Jesús Bornacelly en segundo puesto. Julio Salas fue tercero.

La Junta es la patria chica de Diomedes Díaz, inmortalizada con el seudónimo que le puso Rafael Orozco: El Cacique de La Junta.

De esta población también son oriundos grandes compositores como Marciano Martínez, Jacinto Leonardi Vega y Julio Díaz Martínez.