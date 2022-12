La historia de la exparticipante del ‘Desafío’ arrancó 13 de octubre de 2020, cuando fue llevada a prisión por estar involucrada en la venta de productos elaborados con marihuana en Colombia.

Angélica Hernández estuvo casi un año y medio en el que cumplió su condena, aunque pudo pagar parte de ese tiempo desde su hogar gracias a que es madre cabeza de familia.

Por eso, aunque hace poco soltó algunos detalles de cómo fue su experiencia presidiaria, ahora dio su versión sobre cómo terminó involucrada en este caso de narcotráfico en Colombia.

La participante del concurso en 2016 afirmó en ‘La red’ que las autoridades llegaron a su casa y le dijeron que ella era la ‘influenciadora’ de una banda llamada ‘Los académicos’, tema por el que aseguró quedó sorprendida.

“Lo que yo estaba pautando, porque lo que yo hacía era publicidad en los productos americanos, era en pro de mejorar la calidad de vida de las personas que hacen parte de la cultura cannábica”, aseguró.

En medio de los relatos sobre cómo fue estar en la cárcel, la mujer advirtió que el proceso no se llevó de manera correcta y eso le permitió hacer un trato con la justicia colombiana.

“Mi captura fue ilegal, la orden de allanamiento fue ilegal y, sin embargo, ellos siguieron corriendo con eso. Entonces, el fiscal se dio cuenta de esto, pero me hizo una advertencia. Me dijo: ‘Hacemos un preacuerdo, me aceptas el cargo como autora de concierto para delinquir agravado, narcotráfico y estimulo de alusión de sustancia ilícita por 36 meses'”, contó.

Hernández afirmó que como ya llevaba bastante tiempo, desde octubre de 2020, por lo que el funcionario le indicó que en dos meses luego de que hiciera el acuerdo podría pedir libertad condicional.

En mayo le permitieron cumplir su condena en domicilio por ser madre cabeza de familia y en agosto tuvo el otro beneficio del que habló con el fiscal.

Este es el video con fragmentos de la entrevista que tuvo con el programa de entretenimiento de Caracol Televisión en el que ofreció varios detalles sobre el caso en su contra por narcotráfico.