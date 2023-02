Las celebridades a nivel internacional han vivido graves accidentes de tránsito, como el que sufrió una exparticipante de Miss Universo que por poco muere al chocar contra un camión.

Al igual que le sucedió a una exconcursante de la más reciente edición del ‘Desafío’, que sufrió un choque que le causó daños en el rostro, un exintegrante de la antigua agrupación juvenil ‘Salserín’ tuvo un accidente de tránsito que le dejó consecuencias similares.

No obstante, el joven artista venezolano relató las consecuencias en su cuerpo y cómo le dejaron grandes lecciones que lo llevaron a modificar sus comportamientos en la actualidad.

David De Pablos revivió en ‘La red’ cómo estaba en una fiesta y, en medio del alicoramiento suyo y del conductor del vehículo en el que iba, sufrió un grave siniestro vial.

“Yo no tenía cinturón de seguridad y el carro empezó a girar recuerdo que yo perdí el conocimiento y mi primera reacción al regresar en sí. Pensé que era un sueño”, contó.

El artista explicó que tuvo varios daños en el rostro, al punto que quedó en riesgo su ojo izquierdo y que, cuando lo vio, su madre no pudo contener el llanto en medio de la conmoción. Aún así, tuvo un profesional de la salud que pudo reconstruirle los daños a tiempo.

“Fue una cuestión de suerte no solo no perder el ojo, no solo no quedar normal como yo era, no solo caer en un buen cirujano en el que estaba de emergencia porque si a mí no me operaban en ese momento perdía el ojo”, reconoció.