María del Mar Meza fue la representante de Bogotá en Miss Universe Colombia del año 2020 y el fin de semana pasada sufrió un grave accidente, del que dice salió bien librada porque pudo ser mucho peor.

De acuerdo con ‘La Red’, de Caracol Televisión, hace unos días se hizo un evento en Villeta, Cundinamarca, con varias modelos, para celebrar la participación de Dayana Cárdenas en el concurso Miss Top Model of the World.

En medio de ese evento, celebrado en la noche, había varios drones tomando fotos y videos de lo que estaba sucediendo. Desafortunadamente para Meza, uno de los aparatos voladores le cayó encima y le cortó la cara.

“Estaba sentada hablando con Dayana (Cárdenas) y cuando me golpea eso en la cara, yo recuerdo que bajé la cabeza. Obviamente todo el mundo quedó en ‘shock’ al ver ese impacto, y yo levanté la cabeza y me vi el vestido lleno de sangre”, dijo María del Mar al programa de chismes.

Luego, detalló que el accidente ocurrió porque estaban en una zona montañosa, donde generalmente hay mucho más viento que en un lugar plano. Fue por ello que una ráfaga de viento hizo caer uno de los drones, el cual le cayó directamente sobre la cara y le cortó con sus hélices la nariz y un cachete.

“Boté muchísima sangre, Dayana me dijo: ‘Tienes la cara cortada’. Yo entré un poco en pánico porque dijo: ‘Acá se me dañó mi cara’. Por lo menos no fue en el ojo, el dron pudo sacarme un ojo”, agregó María del Mar Meza en ‘La Red’.

“Soy una mujer que trata de verle el lado positivo a todo lo que me sucede y en ese momento le daba gracias a Dios en medio de la tragedia porque no comprometió un órgano primario y pues esto (las cicatrices) tiene solución, es algo estético”, finalizó en ese magacín.

De acuerdo con los panelistas de ‘La Red’, la modelo espera recuperarse completamente para poder viajar a la ciudad de Antalya, en Turquía, para representar a Colombia en el Miss Aura Internacional.

Por ahora le cosieron 6 puntos en la cara y empezó un tratamiento con plasma en las heridas menos profundas.