“Sí, pensé en abortar”, empezó diciendo la conductora de televisión en la publicación, y aseguró que vivió un momento en el que esta idea era su única opción, pues tiene 42 años y su relación empezó poco tiempos antes de quedar en embarazo.

Además, Eva Rey confesó que en sus otras relaciones el ser madre nunca fue una posibilidad y cuando se enteró que lo iba a ser pasó por estados anímicos como llanto, negación, estrés, mal humor y la idea de interumpir su estado de gestación.

“Tras días de angustia, de noches sin dormir y de días de no querer levantarme de la cama, ni hablar con nadie, decido no abortar. Y ahí está Lía… y estoy feliz. He decidido ser mamá”, añadió la presentadora de Noticias RCN, quien contó la noticia de su estado en agosto de 2020.