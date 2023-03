Las cancelaciones y los cambios en la agenda de los artistas del Festival Estéreo Picnic 2023 parecen no terminar. A solo una semana y media del Festival, la cantante Willow, hija del actor Will Smith, anunció que no se presentará en el evento.

#URGENTE: Willow cancela todas sus presentaciones en Lollapalooza 🇧🇷 🇨🇱 🇦🇷 y FEP 🇨🇴 🚨 pic.twitter.com/1Q4LFsWDdA — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) March 15, 2023

Aunque sus razones no fueron específicas y publicó un tweet cuya explicación fue “circunstancias desafortunadas”, la cantante no profundizó en el motivo que la llevó a cancelar sus presentaciones en los festivales musicales más importantes de Latinoamérica: Estéreo Picnic y Lollapalooza.

A ella se le suman Blink 182, que también canceló debido a una cirugía a la que tuvo que someterse su baterista, Travis Barker, aunque los organizadores del festival consiguieron rápidamente un reemplazo protagonizado por los Twenty One Pilots. Dominic Fike y 100 Gecs tampoco harán parte del Festival Estéreo Picnic 2023 por cuestiones de logística.

A pesar de los cambios, el Festival Estéreo Picnic sigue en pie y preparado para recibir a miles de personas en el Campo de golf Briceño 18 del 23 al 26 de marzo.