Este 1 de marzo los fanáticos tanto del Festival Estéreo Picnic como de la banda de pop punk, Blink-182 dieron la mala noticia de la cancelación de su presentación en el evento.

Por estos días varios de los seguidores de la banda estaban especulando sobre si la banda completa podría llegar al ‘show’ o no y todo por la lesión sufrida por el baterista Travis Barker.

Blink 182 no se presentará en el Estéreo Picnic

Debido a una lesión en la mano izquierda de Barker y una reciente cirugía a la que tuvo que ser sometido, la banda decidió cancelar no solo su presentación en el evento musical, sino también su gira.

Blink-182 estaba programada para presentarse en Bogotá el próximo 23 de marzo, dando inicio a uno de los festivales más destacados de música en el país; sin embargo, los fans y quienes compraron entradas solo para verlos se llevaron la sorpresa de que la banda no asistirá.

“Con profunda tristeza debemos informar que Blink-182 no hará su gira por México y Sudamérica en 2023, por lo cual la banda no se presentará en la duodécima edición del Festival Estéreo Picnic. Una lesión importante en una de las manos del baterista Travis Barker ha sido la razón por la cuál la agrupación californiana no hará su gira por el continente en 2023. Sin embargo, son el primer headliner confirmado de 2024 para que el sueño de verlos por primera vez en Colombia siga latente”, informó en un comunicado oficial el festival.

En pocos días y contra todo pronóstico, los organizadores lograron organizar otro headliner que fuera un buen reemplazo de la banda de pop punk.

Según lo informado por el FEP “ha logrado cerrar un headliner de altura con uno de los actos en vivo más calientes de los últimos años. El jueves 23 de marzo la banda de la noche serán los emperadores del pop rock: TWENTY ØNE PILØTS”.

“Josh Dun y Tyler Joseph vuelven a Un Mundo Distinto con un nuevo disco bajo el brazo, el celebrado Scaled and Icy, un álbum descrito por NME como “una declaración de ambición que aplasta las expectativas””, se destacó el comunicado”.