Gidi, de origen israelí, le hizo la romántica propuesta a la mexicana en medio de un crucero que compartían con sus amigos más cercanos, y luego decidieron que en abril llegarían al altar.

Sin embargo, la artista aseguró en una entrevista con TVyNovelas México que aplazó su boda, pues ella tiene varios proyectos pendientes: su participación en la agrupación Reinas de Corazones y encarnar un personaje en una serie que ya tiene dos temporadas firmadas.

Aunque con lo dicho parece que la fecha se alejó demasiado, la actriz aseguró que está muy segura de que su matrimonio se va a llevar a cabo.

“Hablé con él sobre el tema de posponer la boda, y me dijo que no me preocupara. […] Estoy muy agradecida de haberlo encontrado en mi vida”, agregó Estefanía.

Durante la charla con el medio, la actriz contó cómo conoció al misterioso enamorado:

“Es un hombre israelí que conocí en Tel Aviv hace casi dos años, me siento muy enamorada y me hace sentir en paz. Él se enamoró de una persona, no de un tamaño o de una figura, y considero lo mismo; yo me enamoré de su esencia y cuando eso sucede así es algo mágico”.