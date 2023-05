La actriz preocupó a sus seguidores luego de subir unas historias en su cuenta de Instagram en las que estaba en hospital siendo atendida por profesionales, por lo que tuvo que salir a aclarar que le había pasado.

Según Estefanía Gómez, sufrió un pequeño accidente mientras se subía a un taxi, pues se dobló un tobillo y tuvo que ir de emergencia a la clínica.

A pesar de eso, todo fue más grave de lo que esperaba, pues terminó con una férula y en muletas.

La actriz, que también participó en la novela ‘Sin senos si hay paraíso’, relató que esto le sucedió por ir de afán, ya que recibió la noticia de que su abuela estaba enferma y tenía que ser operada, por lo que ella angustiada viajó de Bogotá a Pereira y en el taxi de camino a ver a su familiar fue que se cayó.

“Yo estaba en Bogotá y mi abuela se enfermó, por lo que tenían que operarla. Yo, por eso, viajé a Pereira y cuando me iba a subir al taxi se me dobló el tobillo… Eso me dolió horrible, casi me desmayo del dolor tan impresionante”, dijo la actriz.