El calvario para Stefan Medina comenzó en las Eliminatoria de Brasil-2014, cuando debutó como jugador de la Selección Colombia. El futbolista sufrió lo que debió ser una alegría por vestir la ‘Tricolor’ y su desempeño contra Chile y Uruguay lo convirtieron en motivo de bullying y memes constantes durante una época por parte de los hinchas.

Sin embargo, lejos de caer en un desánimo encontró el respaldo de su pareja como una sólida base para seguir adelante. Liliana Ortiz Calle tuvo un papel protagónico al lado del futbolista, que se mantuvo firme y tomó una de esas revanchas que el deporte permite dar con el paso del tiempo.

¿Quién es la esposa de Stefan Medina?

Liliana Ortiz Calle es la pareja del futbolista colombiano desde que era jugador de Atlético Nacional, incluso cuando ni siquiera estaba en la nómina principal de ese equipo del fútbol colombiano. Ambos llevan unidos más de 11 años, según contó en El Espectador.

Esta abogada de 35 años empezó su noviazgo con Stefan Medina cuando tenía 24 años y él apenas 17. Decidió entablar la relación, a pesar de su diferencia de edad, a la segunda semana. Sus razones fueron claras. “Lo que me llamó la atención, a pesar de que era mucho menor, fue la madurez que tenía. Era incluso mayor que la mía. Tenía sus metas y norte de vida muy claros”, reconoce.

Esta es una de las imágenes de la pareja que reposteó la cuenta fcf_colombia_mayores en su Instagram:

¿Cuántos hijos tienen Stefan Medina y su esposa?

Liliana Ortiz Calle es la madre de las dos hijas del jugador de Selección Colombia. Avril y Belén son las dos pequeñas que alegran la familia que está en México, donde juega el defensa antioqueño con Rayados de Monterrey en el fútbol mexicano. La pareja de Stefan Medina lo elogia como padre.

“Él es el mejor papá que mis hijas pueden tener. Un padre entregado, amoroso, pendiente, presente. No es el que está solo para la foto, sino que siempre está pendiente de sus niñas. Es consentidor, les juega y nunca las regaña. Así es para todo: él entrena de lunes a domingo, no descansa. Si Stefan Medina tiene entrenamiento a las 9:00 a.m., a las 7:30 ya está allá”, dijo en su entrevista con El Espectador.

Esta es una imagen de la familia para el recuerdo que Stefan tiene en su Instagram:

¿Qué dice la esposa de Stefan Medina sobre el bullying al jugador?

La experiencia de los memes en contra del jugador de Selección Colombia le mostró que una palabra correcta para describirlo es “resiliencia”. Incluso, reveló en esa entrevista con El Espectador algo valioso sobre cómo reaccionó ante la adversidad.

“Stefan de las adversidades no maldice, pelea o se queja, sino que las usa como motor de vida para ser mejor persona y profesional. El bullying del país entero lo utilizó para superarse a sí mismo”, aseguró Liliana Ortiz Calle acerca de su esposo.

La pareja de Stefan y la Selección Colombia

La esposa del futbolista dijo a El Espectador que siempre respaldó a su marido sin opinar en contra, a pesar de que sentía alivio de que no fuera convocado a la Selección Colombia pues creía que con el llamado llegarían las críticas. Aún así, lo apoyó en sus decisiones y se mantuvo callada. De hecho, relató en esa entrevista:

“Cuando entró en la lista a última hora para la Copa yo le pregunté: ‘¿No quieres decir que no?’. Él me dijo: ‘Es mi deber, aparte este cuerpo técnico ni me conoce. ¡Tengo que ir!’. No sé qué ha pensado internamente, es reservado, nunca me lo ha dicho. Siempre ha primado más su responsabilidad con el país”, relató.

¿Cómo es el Instagram de la esposa de Stefan Medina?

Liliana Ortiz Calle tiene su espacio personal de Instagram con el usuario lilika77123, en una cuenta privada en la que suma 535 seguidores y tiene 684 seguidos. En su mensaje de entrada presenta el mensaje “Se feliz, sé tú”, además de mencionar a los miembros de su familia: “Lili, Stefan, Avril y Belén”, junto a los emoticones de tres perros.

Esta es una foto de la esposa de Stefan Medina que comparte el Instagram de @hinchasinseparables: