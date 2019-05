Stefan arribó a Bogotá este lunes para sumarse a la preconvocatoria de la Selección Colombia de cara a la Copa América. El jugador del Monterrey atendió a los medios de comunicación y fue inevitable que terminara hablando de las numerosas críticas que recibe por parte de los colombianos cuando es citado al combinado nacional.

Medina respondió con respeto por las opiniones de los demás y confirmó que no se deja afectar por ellas. “Eso hace parte de esto, desde que iniciamos sabíamos que teníamos esos riesgos. Hace parte del trabajo. Yo simplemente me enfocó día a día en mejorar, en ser cada vez mejor ser humano y mejor jugador. Gracias a Dios he tenido unos años regulares en México y eso me da la oportunidad de estar acá nuevamente”.

A Stefan le preguntaron sobre la posibilidad de cambiar lo que la gente piensa de él. Al respecto, el defensor respondió: “Me lo ganaré dentro del terreno de juego y cuando tenga la oportunidad. Ojalá la vida me dé esa revancha y la gente pueda cambiar la percepción”.

Medina confirmó que en este último semestre del fútbol mexicano jugó como lateral derecho y como defensor central. El jugador paisa precisó que en la primera parte del torneo mexicano fue utilizado como lateral derecho y que en el remate de la temporada lo ubicaron como defensor central.

Este fue el pronunciamiento de Medina en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá: