Liceth Córdoba, conocida esposa del artista Lowe León, ha hecho pública una declaración bastante contundente sobre la relación actual que mantiene con el cantante. En su declaración, revela una situación que pone en evidencia el supuesto maltrato que ha recibido por parte de Lowe y describe el doloroso momento que está atravesando fuera del país junto al padre de su hijo.

Cabe recordar que no es la primera vez que esta pareja está en el centro de la polémica, especialmente por los problemas que ha habido entre ellos. En el pasado, la relación de Lowe con Valdiri, con quien supuestamente le habría sido infiel a Liceth, fue muy controversial. De esa relación nació la hija que Lowe tuvo con ‘la Valdiri’. También hubo controversia cuando Liceth anunció que se separaría de Lowe debido a violencia intrafamiliar, aunque luego lo perdonó.

En esta ocasión, las declaraciones de Liceth van más allá, ya que asegura que el artista la está manipulando para que no abandone España, donde actualmente residen. Según ella, Lowe está utilizando a su hijo como una herramienta de presión, ya que se niega a firmar el documento que ella necesita para regresar a Colombia con el niño. Liceth comentó:

“No puedo más; expongo esto porque ya no sé qué más hacer. Quiero volver a Colombia con mi hijo, pero Lowe no me lo permite. Necesito soltar, necesito volver a ser yo. Es lo que más quiero. A pesar de todos los esfuerzos para regresar a Colombia y recuperar mi vida, mi trabajo como fiscal, que tanto amo, vivir feliz con mi hijo es lo más importante para mí, y él no puede estar lejos de su madre y de su familia en Colombia.”

Liceth acompañó sus palabras con una descripción en la que dice:

“Los que me conocen saben perfectamente que me he dedicado a la maternidad y crianza de mi hijo, y he tratado de mantener estos temas alejados de las redes sociales y la opinión pública. Sin embargo, hoy veo necesario comunicar esto por este medio, ya que la comunicación razonable con Lowe es imposible. Me ha dejado claro que no me permitirá sacar a mi niño de España sin un litigio. Es decir, quiere retenerme aquí en España y que pierda mi trabajo, que tengo la oportunidad de recuperar hasta octubre de este año.”