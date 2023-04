El fallecimiento del reconocido actor dominicano conmocionó al entretenimiento latinoamericano, teniendo en cuenta que se destacó como uno de los galanes de la televisión mexicana durante la época de los 80.

A los 81 años, García era recordado por su famoso personaje de Pedro Navaja en la película del mismo nombre (1984) y por sus apariciones en telenovelas mexicanas como ‘El privilegio de amar’ o ‘El cuerpo del deseo’.

Aunque se desconoce la causa de su muerte, es de resaltar que había padecido enfermedades como cirrosis y leucemia.

Ambos actores estuvieron involucrados en rumores que apuntaban a que entre ambos existía una relación más allá de lo laboral. Y es que todo surgió desde que compartieron en la telenovela ‘Mujeres engañadas’, ya que comenzaron a existir algunos acercamientos de más.

Pero todo parece indicar que, por más que García quiso ganarse el corazón de la actriz, esto finalmente no se produjo y todo quedó en una fraternal amistad. Así lo confirmó el propio actor hace unos meses, cuando en un video de YouTube se refirió a su vínculo con León.

“Los caballeros no tenemos memoria. No podemos andar diciendo nombres ni si sí o si no. Lo que puedo decir es que es un encanto de compañera, hace lo mejor posible EN su papel, es una mujer con un gran encanto aparte de que canta muy bonito. Me visitó un par de veces aquí en la casa, estuvo un par de ocasiones y es una encantadora compañera”, dijo inicialmente.

Y es que según explicó, los dos tenían pareja en ese momento y eso impidió un posible vínculo amoroso. De hecho, él estaba todavía con la madre de sus hijos.

“No estábamos solos, ella y yo, ¿verdad? Estaba también alguna otra amiga mía y en una ocasión estaba la mamá de mis hijos que se hizo muy amiga de Laura, por cierto”, agregó.

Laura León también habló del tema en una oportunidad y reveló que en su momento García sí llegó a coquetearle. Sin embargo, nunca existió ningún tipo de romance.

“Andrés fue un gran compañero de trabajo, un hombre guapísimo, profesional, lindo. No, no solté el tesorito y pues claro que sí (se me insinuó), ¿quién no se me va a insinuar, tesoro? Pero no existió el momento”, mencionó la actriz cuando le preguntaron por él.