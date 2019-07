La actriz porno aseguró que, en repetidas ocasiones, el exfutbolista le ha propuesto que asista a una de sus fiestas en su finca privada, en Tuluá, invitación que nunca aceptó porque siempre ha mantenido una relación de pareja estable y esas fiestas no son de su gusto, dijo a ‘La Movida’.

“El ‘Tino’ nunca me desagradó como persona. De hecho, siempre he tenido mucha admiración por él por saber que me ha hecho muchas invitaciones, pero nunca acepté, no porque sintiera un rechazo hacia él, solamente que nunca he sido partícipe de este tipo de fiestas y siempre he sido una persona que ha tenido una pareja estable”, dijo Esperanza Gómez.