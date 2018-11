Cuando los presentadores se alistaban a nombrar a la señorita Bolívar Laura Olascuaga como la cuarta finalista del certamen, la barranquillera, que compartía set con Carlos Calero, dudó sobre si era el turno para decir quién sería la reina o virreina del concurso.

“Ya es el momento de nombrar a nuestra Señorita Colombia, ¿no? (…)”, dijo Daniella Álvarez, pero Carlos Calero continuo con la lectura de las finalistas.

“Claro que sí. Nos vamos con nuestra cuarta finalista (…)”, indicó el presentador pero fue interrumpido por su compañera de ceremonias.

Cuando Calero se disponía a explicarle que aún faltaba terminar de leer los nombres de las cinco finalistas del Concurso, la bella exseñorita Colombia se apresuró a decir:

“Ay no me confundí, perdóname, tienes toda la razón, mejor dicho me emocioné demasiado (…) vamos entonces con nuestra cuarta finalista (…)”, agregó Daniella Álvarez, que representó al país en Miss Universo en 2012.