La semana pasada, la periodista de Noticias Caracol Érika Zapata contó que fue víctima de un millonario robo en sus cuentas bancarias donde guarda todos sus ahorros que ha logrado durante los años de trabajo como comunicadora social. La mujer contó que los ladrones accedieron a todos sus datos personales para hurtarle su dinero.

En el programa ‘La Red’, de Caracol TV, Zapata amplió más detalles sobre la traumática experiencia que vivió y contó cómo pudo salvar el robo, pues por fortuna la entidad financiera le respondió por todo el dinero que había perdido.

“Yo no sabía qué hacer. Yo trabajaba un sábado e iba a retirar una parte de mi pago, pero me apareció saldo insuficiente, lo que era totalmente ilógico. Como estaba corriendo con el noticiero, lo dejé para un poco más tarde. Cuando ingresé con el computador, eso me restauraba ese usuario y me mandaba a un correo, que supuestamente era el mío. Ahí decidí llamar al banco”, expresó.

La mujer contó en detalles cómo fue que se dio el robo: “Me notifican que supuestamente el 23 de septiembre cambié mi correo electrónico, mi clave, mi teléfono celular, al día siguiente retiré plata, horas más tarde más dinero y así sucesivamente. Incluso, me dijeron que había sacado dos tarjetas de crédito, que obviamente no fui yo. Ahí casi me desmayo, me robaron los ahorros para comprarle el carro a mi papá”.

Finalmente, a Zapata le respondieron con la plata hurtada, pero entendió la importancia de tener las aplicaciones activas para poder estar informada de los movimientos que se hacen: “Yo no soy de utilizar las plataformas tecnológicas, si yo hubiese tenido esa aplicación, me había dado cuenta de cuando me alertaban de los movimientos bancarios. Hay que decir que el banco me respondió, me devolvieron toda la plata, el banco sí perdió mucha plata por culpa de esos delincuentes”.

