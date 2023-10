Ubaldo Anaya, director de RTA Noticias, denunció que la tarde de este viernes 6 de octubre fue víctima de un intento de robo cuando iba camino a las instalaciones del noticiero en el barrio Obrero de Valledupar. Recientemente, Jesús Gutiérrez, periodista de Sonora, fue asesinado durante ataque a policías.

Según lo relatado por el periodista en un video publicado en sus redes sociales, un hombre que se movilizaba en una motocicleta lo abordó para robarle su anillo de bodas, sin embargo, en medio del forcejeo y ante la negativa del mismo, le disparó con un arma traumática, causándole una herida en el cuello.

“Vengo caminando aprovechando la tranquilidad de la tarde y se me acerca un muchacho muy joven, de buena apariencia y me dice: ‘Entrégame el anillo’, el de matrimonio y le dije ‘¿Cuál anillo?’, porque pensé que no lo tenía puesto. Y me dice: ‘El que tiene puesto’ y en ese forcejear sacó el arma, y entendí que era traumática, y me hizo un disparo en el cuello”, relató Ubaldo Anaya.

Añadió que por la adrenalina del momento enfrentó al ladrón y lo golpeó con su bolso, sin embargo, el delincuente se dio a la huida con su cómplice. “Tal vez por la adrenalina lo enfrenté con el bolso, pero él siguió disparando y vino luego uno de sus compañeros y lo recogió”, contó Anaya.

El periodista hizo un llamado a la Policía Nacional y al alcalde de Valledupar, Mello Castro, para que refuerce la seguridad en la capital del Cesar, donde a diario la ciudadanía reporta robos y demás hechos de delincuencia en varios sectores de la ciudad.

Por otro lado, Ubaldo Anaya contó también que la moto del periodista deportivo de RTA Noticias, Eduardo Retamoso, fue robada del centro de noticias la mañana de este viernes, siendo recuperada por la Policía a las pocas horas.

