El columnista David Brooks, quien trabaja para el New York Times, está siendo objeto de críticas en redes por la queja que puso contra un restaurante en el que, según él, le hicieron un cobro excesivo.

De acuerdo con la publicación que hizo el propio periodista, pidió para comer una hamburguesa con papas fritas en el Aeropuerto Internacional de Nueva Jersey, en Estados Unidos, y pagó un total de 78 dólares, es decir 335.00 pesos al cambio de hoy.

This meal just cost me $78 at Newark Airport. This is why Americans think the economy is terrible. pic.twitter.com/1qeV9qOBL3

— David Brooks (@nytdavidbrooks) September 21, 2023