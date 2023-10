A veces las sorpresas no salen como se esperan o, al menos, surgen en ellas algunas dudas sobre la actualidad de los protagonistas que celebran una fecha especial, despedida o hasta un reencuentro.

Esta última acción fue la que emprendió una joven para impresionar a su enamorado, justo en el momento que compartía con amigos en un restaurante de alguna ciudad española.

Los preparativos de la joven salieron como esperaba y se presentó en el sitio para mostrar que estaba de vuelta. Hasta allí, todo iba bien, al menos, con la opinión de usuarios de redes sociales que se acaramelaron con la escena vista en TikTok.

Acá, el video del encuentro entre las dos personas:

No soy experta en lenguaje corporal pero el no se ve muy contento sin embargo la que de verdad no parece feliz es la MONA DE NEGROS QUE ESTÁ A SU LADO pic.twitter.com/M2deRucblE

— María Andrea Olivero (@mariaaolivero) October 4, 2023