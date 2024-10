Érika Zapata, periodista y corresponsal de Noticias Caracol en Medellín, quien se ha ganado el cariño y la admiración de muchos colombianos, recientemente, compartió en sus redes sociales detalles sobre un problema de salud que ha preocupado a sus fanáticos.

En una serie de videos, Érika apareció usando tapabocas, lo que causó curiosidad entre sus seguidores, quienes especularon si padecía gripe o COVID-19. Sin embargo, la periodista aclaró que su situación era distinta.

“Tengo tapabocas, pero no tengo ni gripa ni nada de eso. Desde hace tres días tengo una hinchazón extraña en la cara, parezco Quico. He tomado pastillas y no se me baja, no es un diente, pero me duele”, explicó en uno de sus videos.