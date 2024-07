‘Epa Colombia’ está viviendo su mejor etapa de vida, pues contó que ser mamá le llenó todos los vacíos que había tenido a lo largo de su vida. La niña, además de ser su adoración, tiene embelesados a los seguidores de la bogotana con su belleza y su juicio.

Sin embargo, el momento está siendo arruinado por el grave problema de salud que está presentando por la cesárea que le participaron a la hora del nacimiento de Daphne, su hija.

Preocupó a sus seguidores hace pocos días porque contó que estaba teniendo dolores abdominales muy fuertes que no la estaban dejando estar tranquila. Afirmó que tendría que ir al médico porque ya no podía más.

Ahora, en la mañana del 6 de julio, ‘Epa’ apareció en sus redes sociales y contó que tuvieron que intervenirla por su estado actual:

“Acabo de llegar a mi casa, todavía tengo anestesia en la cabeza. Tenía mucho líquido aún y tenía mucha sangre. Llevaba así 3 meses desde que nació mi hija, muchos cólicos, mucho dolor en el útero, quiero que sepas que es un proceso muy largo, pero puedo con todo“.

Contó que el procedimiento de la cesárea es algo complicado:

“He estado mal, había estado mal. El doctor me dijo que lo mejor era que me sedaran y me aspiraran por dentro. Me duele demasiado el vientre, pero gracias a Dios estoy bien”, tranquilizó a sus seguidores.

Por ahora, tendrá que guardar reposo en casa mientras se recupera.

