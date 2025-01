Luego de la detención contra ‘Epa Colombia’, la reconocida ‘influencer’ ha tenido la devastadora noticia por parte de la justicia de que no puede recibir el beneficio de casa por cárcel. Esto se debe a dos razones: por un lado, la Corte Suprema de Justicia la sentenció a 5 años, número de condena que no tiene prisión domiciliaria, y porque de lo que se le acusa es de delinquir con fines de terrorismo.

No obstante, Francisco Bernate, reconocido abogado colombiano, aseguró que Daneydy Barrera puede recibir una rebaja en su condena. El penalista aseguró que la ida de la ‘influencer’ a prisión es inminente.

“ Definitivamente va para la cárcel , esto no tiene salida porque la condena excede los cuatro años de prisión”, expresó Bernate durante una entrevista con La Kalle, donde explicó cómo y de cuánto puede ser la rebaja.

Bernate aseguró en su charla con la emisora que la sentencia puede reducirse si la empresaria tiene un buen comportamiento durante su estancia en prisión. Además, saldría beneficiada si también estudia, trabaja e inclusive si lidera proyectos y/o emprendimientos con las mujeres privadas de la libertad. Esto podría rebajar la condena de ‘Epa’ de 5 años a la mitad, es decir, aproximadamente 2 años y medio.

“‘Epa’ va a hacer muchísimas cosas, no lo duden. Ella podrá estudiar y trabajar, y tengo la certeza de que va a hacer proyectos productivos que involucren a esa población penitenciaria”, dijo el abogado.

Con ello, completaría su castigo en su hogar.

Precisamente por la gravedad del delito de conspiración terrorista es que ese argumento tampoco es válido, agregó Bernate. El jurista explicó en La Kalle que se le acusa de ello al vandalizar una estación de Transmilenio en un marco tenso como el del paro nacional en 2019, grabarse e incitar a hacer lo mismo.

“Por la gravedad del cargo de delinquir con fines de terrorimo. Además, en este caso en concreto no sabría decir si eso se alegó o no, pero lo cierto es que en casos tan extremos la condición de padre o madre cabeza de hogar no es un argumento, por eso la decisión de los jueces”.