A la conocida ‘Epa Colombia’ la pueden criticar por sus actos irresponsables, por sus gustos excéntricos y por varios escándalos que tiene en su historial. Aunque también hay muchos que la admiran y la siguen por su buen corazón, sus buenas obras, su solidaridad con los más necesitados y por mostrarse como es.

Y el lunes 26 de junio de 2023, cerca de la medianoche, la joven empresaria de keratinas y productos para el cabello quiso solucionar o, por lo menos, aliviar, las necesidades de quienes la siguen en una de sus cuentas de Instagram. Y de una forma extraña, anunció que iba a regalar dinero a las personas que tuvieran “los calzones rotos”, por eso pidió que le enviaran fotos probando que sí era cierto.

En la historia inicial de Daneidy Barrera Rojas, nombre de la ‘influenciadora’, aparece con una buena cantidad de billetes de 100.000 pesos en la mano. Parecía que iba a hacer una broma porque empezó hablando de haber recibido el dinero de la prima, pero su video se volvió serio cuando dijo:

“Amiga, a mí se me olvidó contarte que me pagaron la prima [risa], ¿a ti te pagaron o no estás trabajando, mari…? ¿Quién me manda una foto con los calzones rotos?… Quien me mande una foto con los calzones rotos, les mando 100 lucas por Nequi, ya mismo [risa]”.