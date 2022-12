‘Epa Colombia’ pasó de ser una ‘influenciadora’ a convertirse en empresaria de keratinas. Y aunque varios aseguran en redes que se trata de un producto excelente, otros, en cambio, afirman que no es el mejor. Verdad o mentira, lo cierto es que Daneidy Barrera factura y mucho, gracias a este tratamiento para el cabello.

Hace unos meses, ‘Epa’ se convirtió en tendencia y todo gracias a otra ‘influencer’. Y es que se grabó utilizando su queratina y aseguró que había quedado encantada con el resultado. Y ahora, otra famosa saltó a las redes para hacer lo mismo.

Se trata de Alejandra Serje, famosa presentadora y quien hizo parte de Lo sé todo por un tiempo largo, aunque después dijo adiós. Ahora reapareció y aseguró que había quedado fascinada con la queratina de Daneidy.

“El efecto se ve de inmediato. ¿Qué si nos demoramos? Claro que sí, pero ustedes saben que las cosas buenas se demoran. Mi cabello muy hidratado y brillante, y lo que de verdad me gustó, para todas las rubias para que no se preocupen, es que no altera el color. Este es el que me gusta que es como dorado”.