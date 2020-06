green

La discusión empezó cuando Daneidy Barrera criticó el pelo de su colega Valentina Ruiz, e insinuó que esta usaba pelucas y extensiones porque estaba calva. Además, señaló que le regalaría algunos de sus productos de belleza para que no se viera tan mal.

Ante estos ataques la caleña le respondió desde sus historias a la bogotana. “Para mí no es de suma importancia hablar de alguien que no me interesa, ella no es nadie para opinar sobre mi cabeza. Debería preocuparse por ir a arreglar todos los daños que hizo en Bogotá”, mencionó ‘La Jesuu’.

Luego de estas declaraciones, ‘Epa Colombia’ habló en sus historias y volvió a irse en contra de Ruiz de una forma sarcástica. “Como ella se cree linda con su cuento, yo le iba a regalar la queratina para que no use más pelucas, ahora se está atacando”, explicó.

No es la primera vez que estas influenciadoras han tenido problemas, anteriormente han peleado por redes e incluso ha habido insultos muy fuertes de ambos lados desde que empezó su rivalidad.