‘Epa Colombia’ se desahogó a través de la cuenta de Instagram de su empresa de kertatinas, @epa_keratinas100k, en donde cuenta con más de 2,1 millones de seguidores.

La empresaria hizo todo un relato por medio de múltiples publicaciones en sus historias, en donde dio a entender que fue víctima de un desfalco en su negocio.

Aun así, advirtió que apelará a pruebas para contar en detalle lo sucedido en la organización, que recientemente recibió la visita del Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

‘Epa Colombia’: qué dijo de desfalco y traición en su negocio

La bogotana empezó esta descarga con un texto en el que reflejó su molestia y frustración desde el Instagram.

“Prefiero que me sean leales a que me quieran. Me caí, pero algún día contaré cómo Dios me levantó y tú muy pronto sabrás que me pasó. Hoy quería morirme. Cochino dinero”, escribió.

Luego de eso, apareció en un video en el que tenía un semblante triste y donde empezó su relato, sin dar mayores detalles.

“Yo sí sé quién va a cuidar de mi empresa, y eres tú amiga, tú vas a regular los precios de mi empresa, tú vas a supervisar a mis distribuidores, en los precios, en la aplicación, en las garantías, para yo seguir creciendo”, explicó.

Allí, la mujer continuó. “Tú me vas a ayudar a seguir siendo esa empresaria exitosa, esa mujer emprendedora que todos los días sale a trabajar porque todos los días te demuestro ‘berraquera’ y emprendimiento. Nunca te he demostrado otra cosa sino trabajar y tú me vas a ayudar”.

A pesar de que no explicó específicamente la situación, sí les pidió a las personas que trabajan en su organización apoyo a través de su actitud.

“Espero que estos días me apoyen demasiado y no se pongan a pelear los distribuidores que porque uno vende más que el otro, o porque el otro se le copió de la idea o de la peluquería. No me causen más problemas, tengo tantos, ayúdenme a seguir creciendo“, indicó.

La ‘influenciadora’, en medio de su discurso, advirtió que encontrará la respuesta de lo sucedido y de lo qué pasó, pero que por ahora no va a llorar, pelear ni hacer escándalos.

“Te lo voy a mostrar con pruebas para que cuando tengas una empresa no te pase lo que a mí me ha pasado por falta tal vez de conocimiento o de no dar con las personas adecuadas”, indicó.

‘Epa Colombia’ dio a entender la situación que habría afectado a su empresa, aunque no puntualizó en eso. “Estamos en un mundo donde el cochino dinero te traiciona, donde crees que las personas son fieles y firmes, pero te ayudan es a desfalcar tu empresa”, aseguró.

La empresaria, que se burló hace poco de Alejandra Azcárate, agradeció a quienes le compran sus productos porque de otra forma “no sé qué hubiese sido de mi empresa”, a lo que añadió “¿Qué pasará con las empresas que están emprendiendo y les pasa esto?”.

La bogotana concluyó: “Ahora entiendo porqué no hay empresas en Colombia, ahora entiendo porqué es tan difícil emprender, pero bueno amiga todas no me las sé”.

Este es el discurso de ‘Epa Colombia’ desde su Instagram, que fue replicado en YouTube.