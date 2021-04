green

El conductor del programa le dijo a Camilo si era verdad que él no se besaba con mujeres distintas a Evaluna en sus videos musicales. Ante esa afirmación, el cantante soltó una carcajada, pero no lo negó ni lo afirmó.

Camilo aprovechó y se refirió al trabajo de su esposa y dijo que Evaluna “sí se da besitos con otros chicos”, pero que es consciente que es por su trabajo de actriz. Evaluna es la protagonista de la telenovela juvenil ‘Club 57’, de Nickelodeon.

“Yo me hago el superado, pero eso es parte de su oficio”, agregó Camilo en la entrevista.

El intérprete de ‘Ropa cara’ aseguró que él no besaría a otra mujer que no sea Evaluna, porque se sentiría raro al hacerlo. Incluso, confesó que no tendría sentido que él le escriba una canción a su pareja y luego besar a otra mujer.

“Es un privilegio tenerla ahí, se ve guapísima. Le encanta como se vio en el video y lo ha defendido mucho por eso”, aseguró Camilo cuando el presentador le preguntó por el video ‘Machu Picchu’, en donde el cantante hizo su segunda colaboración con Evaluna.

Camilo fue invitado a ‘El hormiguero’ el pasado mes de marzo, pero en redes sociales ha estado circulando el clip en el que habla de su pacto de amor y trabajo con Evaluna.

