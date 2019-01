“A todas nos pasa, a todas nos la hacen, a todas nos mienten”, empezó explicando Loaiza al programa ‘Lo sé todo’, en donde además aseguró que todos los videos y fotos que publicó respecto del fin de su relación lo hizo para aclararle un poco el paisaje a sus seguidores.

“Lo quise hacer público no porque él sea una mala persona, porque es una excelente persona y es un gran ser humano, sino porque cuando las relaciones se acaban y la gente luego no se da cuenta por qué se terminó es maluco que te vayan a juzgar a ti por algo que tú no has hecho; es mejor decir: ‘Terminamos’“, detalló al medio.