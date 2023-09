El asesinato de Daniel Sancho a Edwin Arrieta en Tailandia metió de manera sorpresiva a una figura de la farándula colombiana, que tuvo que salir a aclarar la realidad de una imagen que se divulgó.

Un día después de que ‘Lo sé todo’ mostró un cambio en su estructura, la presentadora Elianis Garrido salió al paso después de que la relacionaron con el confeso asesino español en una publicación.

El momento de la explicación de la modelo, replicado en una grabación por un usuario desde X (antes Twitter, dejó en evidencia la realidad luego de que ella resultó salpicada en redes sociales.

El caso surgió porque, de acuerdo con información de ‘Lo sé todo’ este martes 26 de septiembre, se replicó una imagen en la que se dio a entender que Elianis Garrido era la novia de Daniel Sancho.

La presentadora de ‘Lo sé todo’, crítica en sus opiniones, salió al paso de la mencionada publicación para desacreditar cualquier clase de vínculo que se pueda suponer por la imagen en cuestión.

“Normalmente no salgo a desmentir ni hablar de cosas que se hagan en el campo digital porque siento que uno le da fuerza a la información o le da veracidad cuando la hace protagonista de su día a día, pero en este momento sí me afecta”, indicó.

Garrido, que pocas veces habla de su vida personal, explicó la razón por la que se animó a aclarar lo que pasó en este caso, al tiempo que se desligó por completo del asesino del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

“Hay muchas personas que no me conocen que son españolas, europeas, y que al ver mi imagen me han buscado en TikTok y me han escrito cosas feísimas como si yo de verdad fuera o hubiera sido pareja sentimental de este señor, que ni siquiera lo conozco”, explicó.