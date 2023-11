La actriz y presentadora de ‘Lo sé todo’, Elianis Garrido, no pasa por un buen momento. Así lo dio a conocer hace pocas horas en su cuenta de Instagram, con un posteo donde se despidió de un ser querido.

Elianis se refirió a la muerte prematura de Heriberto Luquetta, quien compartía con la famosa el gusto por la danza. Heriberto era bailarín, instructor de rumbaterapia y preparador de reinas.

“Que te abrace Dios amado en su infinita misericordia, tu alma descansa en paz. No habrá una batalla de flores que no extrañe tu sonrisa contagiosa y tu grito: ‘Hermaaa, la estás dando’, ni un reinado en el que no piense en tu mensaje de WhatsApp para comentar”.

En su mensaje, la famosa también hizo referencia al gusto que tenían en común y de paso, envió sus condolencias a sus familiares.

“Amigo y hermano de la danza. Nos quedamos con lo más hermoso de ti. Duerme tranquilo, dejaste huellas muy hermosas en todos. Abrazo enorme a su familia, amigos y todas sus reinas y sus alumnos. Dios les dé muchísima fortaleza. Vuela alto compañero de pavimento”.

Amigo de Elianis Garrido hizo parte de ‘reality’ de Caracol

En Instagram, Heriberto destacó su participación en ‘La pista’, ‘reality’ de Caracol que solamente tuvo una temporada en el 2013.

En la producción, 16 equipos debían mostrar todo su talento en el escenario realizando diversas coreografías. Cada uno de ellos era liderado por un famoso artista, y el grupo de Luquetta, que llevaba por nombre Destellos, tuvo como cabeza a la cantante y actriz Carolina Sabino.

Lamentablemente, el equipo de Sabino y Luquetta fue eliminado en la primera etapa del programa, sin embargo, se trató de un gran trampolín para Heriberto. Por ahora se desconocen las causas de la muerte del bailarín.

